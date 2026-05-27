POL-LB: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit gestohlenem Fahrzeug verunfallt - Tatverdächtigen festgenommen
Ludwigsburg (ots)
Bitte beachten Sie auch die Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Stuttgart zu einem Vorgang im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsurg:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/6282768
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