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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit gestohlenem Fahrzeug verunfallt - Tatverdächtigen festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Bitte beachten Sie auch die Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Stuttgart zu einem Vorgang im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsurg:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/6282768

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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