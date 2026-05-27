POL-LB: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit gestohlenem Fahrzeug verunfallt - Tatverdächtigen festgenommen

Ludwigsburg (ots) - Wegen versuchtem Betrug ermittelt das Polizeirevier Ludwigsburg gegen einen 49 Jahre alten Tatverdächtigen, der am Samstag (23.05.2026) gegen 13.00 Uhr versuchte in der Eberhardstraße in Ludwigsburg und möglicherweise auch in der Umgebung Anwohnemde zu betrügen. In mindestens zwei Fällen klingelte er an Haustüren und gab vor, ein neuer Nachbar ...

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