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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 76 Jahre alter Mann lief am Dienstag (26.05.2026), gegen 13.45 Uhr die die Bietigheimer Straße in Freiberg am Neckar entlang, als nahe der Kreuzung zur Mönchsbergstraße plötzlich ein schwarzer Audi mit mutmaßlich Essener Zulassung (E-) neben ihm anhielt. Am Steuer saß ein etwa 40 Jahre alter Mann mit kurzen schwarzen Haaren, auf dem Beifahrersitz eine 30 bis 35 Jahre alte Frau mit kräftiger Statur und kurzem dunklem Haar. Sie trug einen langen Rock mit Blumenmuster und ein weißes T-Shirt.

Die Beifahrerin stieg aus dem Audi aus und begann auf den 76-Jährigen einzureden. Unvermittelt legte sie ihm eine wertlose Goldkette um. Anschließend stieg sie wieder in den Pkw ein und fuhr davon. Der 76-Jährige bemerkte kurz darauf das Fehlen seiner echten Goldkette im Wert von etwa 400 Euro.

Der Polizeiposten Freiberg am Neckar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07141 64378-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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