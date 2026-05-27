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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht in der Laiernstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (26.05.2206) zwischen 08:45 Uhr und 23:00 Uhr in der Laiernstraße in Bietigheim-Bissingen ereignete. Ein bislang noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte mutmaßlich beim Rangieren einen am Fahrbahnrand geparkten Toyota. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Beim Unfallverursacherfahrzeug könnte es sich um einen LKW gehandelt haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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