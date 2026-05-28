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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (26.05.2026) zwischen 12:10 Uhr und 12:25 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz einer Bäckerei im Bereich Böblinger Straße und Kleine Gasse in Schönaich eine Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Rangieren einen schwarzen Range Rover.

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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