Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: geöffnete Fahrzeugtür gerammt und weitergefahren

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (26.05.2026) gegen 13:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrer eines grünen Kleinwagens in der Schleiermacherstraße in Leonberg einen Renault. Die 65-jährige Lenkerin des Renault parkte ihren Wagen am Fahrbahnrand und öffnete die Fahrertür. Der Unbekannte touchierte beim Vorbeifahren die Tür und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe etwa 2.000 Euro zu kümmern.

Das Polizeirevier Leonberg bittet Zeugen sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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