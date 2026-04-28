Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Vorfahrtsunfall

Ein Sachschaden von rund 8.000 Euro hat eine 39-jährige Toyota-Fahrerin am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung Riedleparkstraße / Maybachstraße verursacht. Die Toyota-Fahrerin übersah beim Linksabbiegen einen vorfahrtsberechtigten 30-jährigen VW-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge, wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde. Die 39-Jährige muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Friedrichshafen

Unbekannter beleidigt Busfahrer und flüchtet

Wegen Beleidigung zum Nachteil eines Busfahrers ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen nach einem Vorfall am Montagnachmittag kurz nach 14.30 Uhr am Stadtbahnhof. Ein bislang unbekannter Mann wollte in einen Linienbus zusteigen, was ihm allerdings aus unbekannten Gründen verweigert wurde. Daraufhin stellte sich der Mann auf einen Fußgängerüberweg und hinderte den Bus an der Weiterfahrt. Dabei beleidigte er den 25-jährigen Busfahrer verbal sowie durch obszöne Gesten, bevor er in Richtung Uferstraße flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, sich unter der Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Vermeintlicher Bewaffneter entpuppt sich als Jäger

Zu einem Polizeieinsatz ist es am Montagabend in einem Freizeitpark in der Straße "Am Hangenwald" gekommen. Ein Sicherheitsdienst hatte über Notruf gegen 20.15 Uhr eine Person mit einer Langwaffe gemeldet, woraufhin die Polizei das Areal mit mehreren Streifen absuchte. Noch vor Ort klärte sich der Sachverhalt auf: Bei dem Mann handelte es sich um einen Jäger, der sich zur rechtmäßigen Jagdausübung im Park aufhielt. Da er alle notwendigen Dokumente und Genehmigungen vorweisen konnte, beendeten die Beamten den Einsatz nach kurzer Zeit. Eine Gefahr bestand nicht.

Stockach / B 31n

Gegenstand auf Fahrbahn verursacht Sachschaden - Zeugen gesucht

Ein Sachschaden von mehreren tausend Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag gegen 12.45 Uhr auf der B 31n ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, der in Richtung Überlingen unterwegs war, verlor kurz vor der Anschlussstelle Stockach-Ost einen Gegenstand, der auf der Fahrbahn liegen blieb. Ein nachfolgender, ebenfalls noch unbekannter Pkw überfuhr das Hindernis, wodurch der Gegenstand aufgewirbelt wurde. Er prallte zunächst gegen die Motorhaube des Ford einer 45-Jährigen und wurde von dort gegen die rechte Fahrzeugseite eines daneben fahrenden VW geschleudert. Während an diesen Fahrzeugen ein Sachschaden entstand, ist noch unklar, ob auch an dem Pkw, welcher den Gegenstand aufwirbelte, ein Schaden vorliegt. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder zu dem Pkw, der den Gegenstand überfahren hat, geben können, sich unter der Tel. 07551/804-0 zu melden.

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