Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Totalschaden nach Unfall

Wirtschaftlicher Totalschaden ist am BMW einer 21-Jährigen entstanden, die in der Nacht auf Dienstag in der Kurve Brühlstraße / Stadionstraße mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen ist. Bei offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit verlor die junge Frau die Kontrolle über ihren Pkw, fuhr über einen Bordstein und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Um den beschädigten Pkw, an dem sich der Sachschaden auf rund 15.000 Euro beläuft, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Ravensburg

Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Von einem bislang unbekannten Mann soll ein 33-Jähriger am Montagabend im Hirschgraben unvermittelt einen Faustschlag verpasst bekommen haben. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Beteiligten soll der Mann gegen 20 Uhr ohne erkennbaren Grund handgreiflich geworden sein, der 33-Jährige wurde oberflächlich leicht verletzt. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen der Körperverletzung und hat Überprüfungen zu dem etwa 170 cm großen Unbekannten mit schmaler Statur und brasilianischem Aussehen angestellt. Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder ergänzende Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Unfallflucht

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagabend auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Schubertstraße angerichtet und hat anschließend Unfallflucht begangen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte zwischen 17 Uhr und 17.15 Uhr einen geparkten Nissan. Um die Schadensregulierung kümmerte sich der Unfallverursacher im Anschluss nicht. Das Polizeirevier Ravensburg hat nun Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall und auf den bislang noch unbekannten Verursacher geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Bad Wurzach

Verkehrskontrolle - Fahrer pustet über zwei Promille

Über zwei Promille hat ein Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle am Montagabend im Stadtgebiet gepustet. Eine Streife des Polizeireviers Leutkirch im Allgäu hatte den 22 Jahre alten Fahrer gestoppt und im Zuge der allgemeinen Verkehrskontrolle dessen Verkehrstüchtigkeit überprüft. Er musste seinen Wagen in der Folge stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Den 22-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Seinen Führerschein musste der Fahrer noch vor Ort bei den Polizeibeamten abgeben.

Leutkirch im Allgäu

Pkw auf Parkplatz zerkratzt

Unbekannte haben am Montag zwischen 7.15 Uhr und 16.45 Uhr einen Mazda auf einem öffentlichen Parkplatz in der Bauhofgasse zerkratzt. Durch die offenkundig mutwillige Sachbeschädigung dürfte ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden sein. Das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung und den bislang noch unbekannten Tätern geben können, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Bad Wurzach

Im Kreisverkehr überholt - Unfallbeteiligter begeht Fahrerflucht

Unter anderem wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu gegen einen 64-Jährigen. Der Mann soll am Montagvormittag im Kreisverkehr L 314 / B 465 einen Kleinlaster überholt und dann mit diesem an der Ausfahrt in Richtung Stadtmitte zusammengestoßen sein. Nach der Kollision fuhr der Ford-Fahrer offenbar einfach davon, ohne sich um die Unfallaufnahme und Schadensregulierung zu kümmern. Eine Streife des Polizeireviers Leutkirch suchte den 64-Jährigen daheim auf und konfrontierte ihn mit dem Vorwurf. Dabei ergab sich den Beamten der Verdacht, dass der Mann aufgrund seines Gesundheitszustandes nicht in der Lage gewesen ist, ein Kraftfahrzeug zu führen. Ein Rettungsdienst brachte den 64-Jährigen vorsorglich zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ordneten die Beamten bei dem Fahrer die Entnahme einer Blutprobe an. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

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