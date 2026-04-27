Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Aitrach

Drogenvortest positiv auf Cannabis

Nach einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend musste ein 57-Jähriger in einem Krankenhaus eine Blutprobe wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln abgeben. Eine Streife der Verkehrspolizei hatte den Autofahrer im Ortsgebiet zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt und beim Fahrer Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmittel bemerkt. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht und schlug auf Cannabis an. Sollte sich bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, dass der 57-Jährige unter Drogeneinfluss gefahren ist, kommen auf ihn ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie ein Fahrverbot zu.

Ravensburg

Polizei ermittelt nach Einbruchsversuch in Gaststätte

Nach einem Einbruchsversuch in eine Gaststätte in der Straße "Pfannenstiel" in der Nacht von Sonntag auf Montag ermittelt das Polizeirevier Ravensburg. Unbekannte hatten offenbar nach 3 Uhr versucht, das Fenster im Bereich einer Toilette aufzuhebeln. In die Räumlichkeiten der Gaststätte gelangten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Anwohner und mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Mehrere Polizeistreifen rücken zu Auseinandersetzung aus

Mehrere Polizeistreifen sind am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen und Kindern im Bereich der Escher-Wyss-Straße ausgerückt. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die Beteiligten im Alter zwischen elf und 14 Jahren aus einer Nichtigkeit aneinander. Im Zuge des Streits sollen drei Beteiligte auf einen anderen eingeschlagen und diesem wohl auch gegen den Kopf getreten haben. Der verletzte 11-Jährige wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Ravensburg und spezielle polizeiliche Jugendsachbearbeiter im sogenannten "Haus des Jugendrechts" in Weingarten haben die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung übernommen.

Schlier

Rollerfahrer alkoholisiert

Einen deutlich alkoholisierten Rollerfahrer haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Sonntagnachmittag gestoppt. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch eine Streife des Polizeireviers Ravensburg zeigte der Alkoholvortest bei dem 34 Jahre alten Lenker des motorisierten Zweirads über 1,1 Promille an. In der Folge stellten die Beamte die Prüfbescheinigung und die Fahrzeugschlüssel des 34-Jährigen sicher und ordneten die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus an. Sollte der Alkoholwert von über 1,1 Promille durch die Untersuchung der Blutprobe bestätigt werden, erwartet den Fahrer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Weingarten

Bewohner nach Brand leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen wurde ein 87-Jähriger nach einem kleineren Brand in einer Wohnung vorsorglich von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann hatte am späten Sonntagabend im Bad seiner Wohnung im Keltenweg Rauch an einem Boiler wahrgenommen und zunächst noch versucht, diesen mit Wasser zu löschen. Eine Nachbarin begleitete den Mann schließlich aus seiner Wohnung, während die zwischenzeitlich verständigten Einsatzkräfte der Feuerwehr sich um den stark rauchenden Boiler kümmerten. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte an diesem ein technischer Defekt vorgelegen haben. Die Wohnung musste lediglich gelüftet werden.

Bad Waldsee

Heranwachsender von Unbekannten erpresst

Von Unbekannten wurde ein Heranwachsender in den vergangenen Tagen über eine Social-Media-Plattform erpresst. Die Täter gaben sich als Frau aus und brachten den jungen Mann in einem Chat nach mehreren Nachrichten dazu, anzügliche Bilder von sich zu übersenden. Anschließend zeigten die Unbekannten ihr wahres Gesicht, drohten mit der Veröffentlichung der Bilder und forderten von dem Heranwachsenden mehrere Geldzahlungen. Das Polizeirevier Weingarten und das Kriminalkommissariat Ravensburg haben nun die Ermittlungen zu der als "Sextortion" bekannten Masche übernommen. Hinweise zu der Vorgehensweise der Täter sowie anderen bekannten Betrugs- und Erpressungsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de .

Ebenweiler

Feuerwehr rückt zu Flächenbrand aus

Zu einem größeren Flächenbrand beim Ebenweiler See sind am Sonntagnachmittag gegen 14.15 Uhr Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Geschätzt über 10.000 Quadratmeter an Schilf und der angrenzenden Wiese waren aus noch unklarer Ursache in Brand geraten. Rund 90 Einsatzkräfte der örtlichen und angrenzenden Feuerwehr löschten den Brand, Personen wurden nicht verletzt. Das Polizeirevier Weingarten hat die weiteren Überprüfungen zur unklaren Brandursache übernommen.

Isny im Allgäu

In alte Realschule eingebrochen und Wände beschmiert

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in die alte Realschule im General-Moser-Weg eingebrochen. Die Täter warfen eine Scheibe an dem Gebäude ein und beschmierten im Inneren Wände mit einem Baustellenmarker. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Einbruchs eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können oder über das vergangene Wochenende hinweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden. In dem Gebäude finden derzeit Umbauarbeiten statt.

Argenbühl

Vorfahrt missachtet - Unfallverursacher mit Rettungshubschrauber in Klinik gebracht

Mit schwereren Verletzungen wurde der 83 Jahre alte Verursacher eines Verkehrsunfalls am Montagvormittag bei Christazhofen von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Dacia-Fahrer hatte gegen 10.20 Uhr beim Einfahren von einer Kreisstraße (K 8044) auf die L 265 eine 53 Jahre alte Seat-Fahrerin übersehen, die von Christazhofen in Richtung Isny im Allgäu unterwegs war. Bei der wuchtigen Kollision der beiden Pkw kippte der Dacia zur Seite. Während sich der Dacia-Fahrer schwerere Verletzungen zuzog, blieb seine 77 Jahre alte Beifahrerin nach bisherigem Stand unverletzt. Die Fahrerin des Seat zog sich leichtere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme war die L 265 bis gegen 12.30 Uhr zeitweise voll gesperrt. Aufgrund der Erstmeldung, wonach Unfallbeteiligte möglicherweise in ihrem Fahrzeug eingeklemmt seien, rückte auch die örtliche Feuerwehr an die Unfallstelle aus.

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