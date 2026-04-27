Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmarignen (ots)

Sigmaringen

In Schlangenlinien unterwegs

Entgegen der Fahrtrichtung und in Schlangenlinien ist am Sonntagmittag ein 89-jähriger Autofahrer in der Fürst-Wilhelm-Straße frontal auf den Streifenwagen einer Besatzung des Polizeireviers Sigmaringen zugefahren. Die Beamten stoppten den Senior, der verwirrt wirkte und nach Alkohol roch, bevor es zu einer Kollision kam. Einen Vortest konnte er nicht durchführen, weshalb der Mann in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Die Polizisten untersagten dem 89-Jährigen die Weiterfahrt. Auf ihn kommen nun straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen zu.

Sigmaringen

Polizei ermittelt wegen verbotener Prostitution

Eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen des Ausübens der verbotenen Prostitution kommt auf eine 54-Jährige zu, die die Polizei am Sonntag nach einem Hinweis in einer Ferienwohnung angetroffen hat. Eine Erlaubnis konnte die Frau nicht vorweisen, zumal in Gemeinden unter 35.000 Einwohnern die Prostitution ohnehin untersagt ist. Da die Ermittler von einem beharrlichen Vorgehen der 54-Jährigen ausgehen, musste die Ausländerin zur Sicherung des Strafverfahrens einer Sicherheitsleistung in Höhe mehrerer hundert Euro hinterlegen. Die weitere Ausübung ihrer Tätigkeit untersagten ihr die Beamten.

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