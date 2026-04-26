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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Neufra

Hochmotorisierter BMW M2 kollidiert mit einem Baum und überschlägt sich mehrfach

Am Samstag gegen 16:00 Uhr befuhr ein 29-jähriger Lenker eines BMW M2 Coupe die L448 von Freudenweiler kommend in Richtung Neufra. Mit dem Fahrzeuglenker befanden sich noch zwei weitere Personen im Alter von 18 und 20 Jahren im Fahrzeug. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Fahrzeug in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Baum, was dazu führte, dass sich das Fahrzeug mehrfach überschlug und auf dem Fahrzeugdach in Endstellung gelangte. Alle drei Insassen wurden schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt. Bereits direkt nach Ortsausgang Freudenweiler soll der BWM mehrere Fahrzeuge überholt haben. Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 07571/104-220 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Marco Keck
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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