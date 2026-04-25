Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu

Betrunken und mit gewildertem Fisch kontrolliert

Nach einem Hinweis auf Fischwilderei am Emerlander Weiher kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Leutkirch am Freitagabend, gegen 19:30 Uhr ein Elektrofahrzeug mit zwei Personen. Bei der Kontrolle der 25 und 46 Jahren alten Männer stellten die Beamten Angeln und einen augenscheinlich frisch gefangenen Fisch fest. Zudem war das am Fahrzeug angebrachte Versicherungskennzeichen nicht mehr gültig und der 25-jährige Fahrer stand augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung. Die Beamten stellten die Angeln sicher und untersagten die Weiterfahrt. Der Fahrer musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Entsprechende Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Trunkenheit im Verkehr und Fischwilderei leiteten die Beamten gegen die Männer ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell