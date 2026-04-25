PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu

Betrunken und mit gewildertem Fisch kontrolliert

Nach einem Hinweis auf Fischwilderei am Emerlander Weiher kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Leutkirch am Freitagabend, gegen 19:30 Uhr ein Elektrofahrzeug mit zwei Personen. Bei der Kontrolle der 25 und 46 Jahren alten Männer stellten die Beamten Angeln und einen augenscheinlich frisch gefangenen Fisch fest. Zudem war das am Fahrzeug angebrachte Versicherungskennzeichen nicht mehr gültig und der 25-jährige Fahrer stand augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung. Die Beamten stellten die Angeln sicher und untersagten die Weiterfahrt. Der Fahrer musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Entsprechende Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Trunkenheit im Verkehr und Fischwilderei leiteten die Beamten gegen die Männer ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.04.2026 – 11:03

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

    Ravensburg (ots) - Krauchenwies Pkw-Lenkerin übersieht Lkw Am Freitagmittag, gegen 13:55 Uhr fuhr eine 67-jährige Autofahrerin von Glashütte in Richtung Krauchenwies. An der Einmündung der Kreisstraße zur L 456 übersah sie den aus Richtung Krauchenwies in Richtung Pfullendorf fahrenden MAN-Transporter. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, wobei die Mercedes E-Klasse im Frontbereich und der Lkw insbesondere ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 14:58

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Krauchenwies Fahrzeug überschlägt sich - Fahrerin unter Alkoholeinfluss Unter Alkoholeinfluss stand eine 24 Jahre alte BMW-Fahrerin, die sich am Donnerstagabend kurz nach 21.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Göggingen und Inzigkofen mit ihrem Fahrzeug überschlagen hat. Eigenen Angaben zufolge soll die Frau einem Wildtier ausgewichen, ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg In Drogeriemarkt eingebrochen In einen Drogeriemarkt in der Adlerstraße haben unbekannte Täter am frühen Donnerstagmorgen eingebrochen. Die beiden Unbekannten, von denen Videoaufzeichnungen vorliegen, verschafften sich kurz vor 2 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Schaufensterbereich und räumten dort mehrere Parfumregale leer. Hierdurch entstand ein erheblicher Sach- und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren