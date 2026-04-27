Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bdenseekreis

Bdenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unbekannter flüchtet nach Verkehrsunfall

Einen Sachschaden von rund 3.000 Euro hat ein unbekannter Autofahrer am Samstagmittag auf einem Parkplatz beim Tennisplatz am Königsweg hinterlassen. Im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr kollidierte der Unbekannte mit einem parkenden Nissan X-Trail. Anstatt den Schaden im Bereich des linken Vorderrades zu melden, suchte er das Weite. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Friedrichshafen

Jugendlicher von Personengruppe umstellt - Zeugenaufruf

Wegen eines versuchten Raubdelikts, das sich am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr im Riedlewald zugetragen haben soll, sucht das Polizeirevier Friedrichshafen Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 17-Jähriger von einer etwa siebenköpfigen Gruppe umstellt. Ein Unbekannter aus dieser Gruppierung soll den Jugendlichen am Arm festgehalten und mutmaßlich nach Wertgegenständen abgetastet haben, während er Bargeld verlangte. Dem 17-Jährigen gelang es offenbar, sich loszureißen und zu flüchten. Der Haupttäter wird als etwa 185 cm groß, korpulent und ungefähr 18 Jahre alt beschrieben. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und trug ein weißes Oberteil mit einem markanten schwarzen Querstreifen im Bauchbereich. Zeugen, die die Gruppe im Bereich des Riedleparks beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Personen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Auseinandersetzung nach Klingelstreich eskaliert

Einen Polizeieinsatz hat ein Klingelstreich am frühen Sonntagmorgen gegen 0.15 Uhr in der Wasenöschstraße ausgelöst. Ein 57-jähriger Bewohner fühlte sich offenbar durch einen Klingelstreich zweier junger Männer im Alter von 17 und 18 Jahren provoziert . Er verfolgte die Heranwachesenden und schlug dem 18-Jährigen mit einem Ast auf den Rücken. Der junge Mann erlitt Schmerzen und musste zur medizinischen Versorgung in das Klinikum Friedrichshafen gebracht werden. Gegen den 57-jährigen Angreifer ermittelt nun das Polizeirevier Friedrichshafen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Friedrichshafen

Unbekannter beschädigt Audi auf Strandbad-Parkplatz

Einen geparkten Audi hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Samstagnachmittag zwischen 14 Uhr und 16 Uhr auf dem Parkplatz des Strandbades im Königsweg beschädigt. Der Verursacher touchierte den Wagen von der rechten Beifahrertüre bis hin zum Heck und flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Oberteuringen

Spiegelstreifer im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Einen Verkehrsunfall mit rund 2.500 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Samstagvormittag gegen 10.15 Uhr in der Richard-Wagner-Straße verursacht. Ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Straße in Richtung Bitzenhofen, als ihm der Unbekannte mit seinem Wagen entgegenkam. Im Vorbeifahren kollidierten die Fahrzeuge, wodurch der Außenspiegel sowie das Heck des Mercedes beschädigt wurden. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Unfallgegner seine Fahrt fort. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer und dessen Wagen geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Radfahrer nach Ausweichmanöver gestürzt - Polizei bittet um Hinweise

Leichte Verletzungen hat ein 59-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr in der Ettenkircher Straße erlitten. Ein 65-jähriger Skoda-Fahrer mit Anhänger beabsichtigte, den Radfahrer in Richtung Ettenkirch zu überholen. Während des Überholvorgangs kam dem Gespann ein roter Pkw entgegen, der dessen Kurve geschnitten und dabei auf die Fahrspur des Skoda-Lenkers geraten sein soll. Um eine Frontalkollision zu verhindern, wich der 65-Jährige nach rechts aus. Dabei touchierte sein Anhänger den Radfahrer, der daraufhin zu Boden stürzte. Der unbekannte Lenker des roten Autos flüchtete von der Unfallstelle. Der 59-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet Zeugen, die Hinweise zu dem roten Fahrzeug oder dessen Lenker geben können, sich unter Tel.07541/701-0 zu melden.

Überlingen/ B 31

Fahrfehler führt zu hohem Sachschaden

Einen Sachschaden von über 120.000 Euro hat ein 32-jähriger Audi-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am späten Sonntagabend gegen 23.00 Uhr auf der B 31 verursacht. Der Mann war von Friedrichshafen kommend unterwegs und beabsichtigte an der Ausfahrt Rengoldshauser Straße abzufahren. Hierbei unterschätzte er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit den Verlauf einer scharfen Rechtskurve und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr der Mann mit seinem Audi in den Grünstreifen, kollidierte mit einem Leitpfosten und prallte schließlich frontal mit einer Leitplanke. Der 32-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Das Fahrzeug war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Markdorf

Hubschraubereinsatz nach Sturz auf Mountainbike-Trail

Schwere Verletzungen hat sich ein 15-jähriger Mountainbike-Fahrer bei einem Sturz am Freitagabend gegen 20 Uhr auf dem "Gehro-Trail" zugezogen. Der Jugendliche verlor mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers beim Befahren einer Sprungschanze die Kontrolle und prallte nach einem Absprung so unglücklich auf dem Boden auf, dass eine medizinische Versorgung vor Ort sowie eine aufwendige Bergung erforderlich waren. Da sich die Unfallstelle mitten in einem Waldgebiet befand, musste der Verletzte mit der Seilwinde eines Rettungshubschraubers aufgenommen und anschließend in eine Klinik verbracht werden. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Stetten

Handfeste Auseinandersetzung auf Weingut - Zeugen gesucht

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Samstagabend gegen 20.30 Uhr auf einem Weingut im Höhenweg ermittelt das Polizeirevier Überlingen. Nach offenbar vorausgegangenen Beleidigungen eskalierte ein Streit auf einem Parkplatz zwischen zwei augenscheinlich alkoholisierten Männern und einer Personengruppe. Dabei wurden eine 22-Jährige und eine 23-Jährige angegriffen und leicht verletzt. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten anschließend mit einem Pkw vom Tatort. Während die Identität eines 28-jährigen Beteiligten bereits feststeht, dauern die Ermittlungen zu seinem noch unbekannten Begleiter an. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07551/804-0 zu melden.

Salem / B 31

Betrunkener Autofahrer verursacht mehrere Beinaheunfälle - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen sucht Zeugen zu einem betrunkenen Autofahrer, der im Bereich zwischen Frickingen und dem Autobahnkreuz Hegau am Sonntagmorgen mehrere Beinaheunfälle verursacht hat. Gegen 9 Uhr teilten Zeugen auf Höhe Frickingen ein auffällig Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug, das in Richtung Salem/B31n unterwegs sei, mit. Dabei habe der Fahrer des blauen Ford Focus mit RA-Kennzeichen bereits mehrere Beinaheunfälle verursacht und andere Verkehrsteilnehmer nach Überholmanövern geschnitten. Einen bislang unbekannten Autofahrer habe dieser zudem fast von der Straße abgedrängt. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung stellten Beamte der Verkehrspolizei den Wagen schließlich am Autobahnkreuz Hegau fest. Bei der anschließenden Kontrolle des 22-jährigen Fahrers stand dieser augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von über 1,4 Promille, was für den jungen Mann eine Blutentnahme nach sich zog. Die Polizei bittet nun weitere Zeugen und insbesondere Verkehrsteilnehmer, die von dem blauen Ford Focus im Bereich Frickingen, Salem, B31n, AK Hegau gefährdet worden sind und den Autofahrer der von dem jungen Mann beinahe abgedrängt worden ist, sich unter der Tel. 07733 9960-0 zu melden

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