Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: 48-Jährige gerät in Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits auf der Landesstraße 1100 (L1100, Neckartalstraße) in Remseck am Neckar - Aldingen fiel einem 38-jährigen VW-Lenker am Mittwoch (27.05.2026) gegen 12.15 Uhr die Fahrweise einer vor ihm fahrenden 48 Jahre alten Dacia-Lenkerin auf. Die 48-Jährige fuhr in Richtung Remstalstraße, geriet dabei mehrmals auf die Gegenfahrbahn und in den Grünstreifen. An der Einmündung L1100 und L1140 bog die Dacia-Fahrerin zunächst rechts ab, um anschließend nach links der L1140 in Richtung Schwaikheim zu folgen. Kurz nach dem Ortsausgang Neckarrems geriet die 48-Jährige erneut in den Gegenverkehr, sodass ein noch unbekannter Fahrer eines grauen Mercedes-E-Klasse abbremsen und ausweichen musste, um eine Kollision mit dem Dacia zu verhindern.

Der 38-Jährige überholte daraufhin den Dacia, brachte die 48-Jährige dazu, ihr Fahrzeug zu verlangsamen und forderte sie auf, in einen Feldweg abzubiegen. Ein 35-Jähriger, der hinter dem VW-Lenker fuhr, unterstützte dabei. Die Frau stoppte ihr Fahrzeug schließlich etwa eineinhalb Kilometer weiter auf einem Feldweg.

Einsatzkräfte des Polizeireviers Kornwestheim stellten kurz darauf fest, dass die 48-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille. Die Frau musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Da die 48-Jährige sich zudem in einem psychischen Ausnahmezustand zu befinden schien, wurde sie in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Das Polizeirevier Kornwestheim sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin des grauen Mercedes. Für sachdienliche Hinweise stehen die Tel. 07154 1313-0 sowie die E-Mail-Adresse kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

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