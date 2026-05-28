PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: 48-Jährige gerät in Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits auf der Landesstraße 1100 (L1100, Neckartalstraße) in Remseck am Neckar - Aldingen fiel einem 38-jährigen VW-Lenker am Mittwoch (27.05.2026) gegen 12.15 Uhr die Fahrweise einer vor ihm fahrenden 48 Jahre alten Dacia-Lenkerin auf. Die 48-Jährige fuhr in Richtung Remstalstraße, geriet dabei mehrmals auf die Gegenfahrbahn und in den Grünstreifen. An der Einmündung L1100 und L1140 bog die Dacia-Fahrerin zunächst rechts ab, um anschließend nach links der L1140 in Richtung Schwaikheim zu folgen. Kurz nach dem Ortsausgang Neckarrems geriet die 48-Jährige erneut in den Gegenverkehr, sodass ein noch unbekannter Fahrer eines grauen Mercedes-E-Klasse abbremsen und ausweichen musste, um eine Kollision mit dem Dacia zu verhindern.

Der 38-Jährige überholte daraufhin den Dacia, brachte die 48-Jährige dazu, ihr Fahrzeug zu verlangsamen und forderte sie auf, in einen Feldweg abzubiegen. Ein 35-Jähriger, der hinter dem VW-Lenker fuhr, unterstützte dabei. Die Frau stoppte ihr Fahrzeug schließlich etwa eineinhalb Kilometer weiter auf einem Feldweg.

Einsatzkräfte des Polizeireviers Kornwestheim stellten kurz darauf fest, dass die 48-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille. Die Frau musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Da die 48-Jährige sich zudem in einem psychischen Ausnahmezustand zu befinden schien, wurde sie in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Das Polizeirevier Kornwestheim sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin des grauen Mercedes. Für sachdienliche Hinweise stehen die Tel. 07154 1313-0 sowie die E-Mail-Adresse kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 10:04

    POL-LB: Remseck am Neckar: Auffahrunfall nach riskantem Überholmanöver

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Pkw-Lenker fuhr am Mittwoch (27.05.2026) gegen 16.50 Uhr die Kreisstraße 1667 von Remseck am Neckar - Hochberg in Richtung Bittenfeld entlang. Trotz unübersichtlicher Verkehrslage überholte der Unbekannte einen Vespa-Lenker. Ein während des Überholvorgangs entgegenkommender 31 Jahre alter Ford-Fahrer musste eine ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 09:41

    POL-LB: BAB 81/Möglingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch (27.05.2026) gegen 07.55 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd der Bundesautobahn 81 ereignete. Ein 61 Jahre alter Kia-Lenker wollte in Richtung Heilbronn auf die BAB 81 auffahren, als sich von hinten ein noch unbekannter Sattelzuglenker näherte, der den gesperrten Seitenstreifen ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 09:25

    POL-LB: Schönaich: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (26.05.2026) zwischen 12:10 Uhr und 12:25 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz einer Bäckerei im Bereich Böblinger Straße und Kleine Gasse in Schönaich eine Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Rangieren einen schwarzen Range Rover. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren