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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Auffahrunfall nach riskantem Überholmanöver

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Pkw-Lenker fuhr am Mittwoch (27.05.2026) gegen 16.50 Uhr die Kreisstraße 1667 von Remseck am Neckar - Hochberg in Richtung Bittenfeld entlang. Trotz unübersichtlicher Verkehrslage überholte der Unbekannte einen Vespa-Lenker. Ein während des Überholvorgangs entgegenkommender 31 Jahre alter Ford-Fahrer musste eine Vollbremsung durchführen, um eine Kollision mit dem Unbekannten zu verhindern.

Ein dahinterfahrender 61 Jahre alter BMW-Fahrer erkannte dies mutmaßlich zu spät und kollidierte mit dem Ford.

Der Unbekannte sowie der Vespa-Lenker setzten ihre Fahrt unterdessen fort. An den beiden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.000 Euro.

Der Unbekannte soll mit einem kleinen dunkelgrauen Sportwagen, möglicherweise einem Mini Cooper, unterwegs gewesen sein.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen. Insbsondere wird auch der noch unbekannte Vespa-Lenker als Zeuge gesucht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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