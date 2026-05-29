Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Raub in der Wernerstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstag (28.05.2026) gegen 16:35 Uhr in der Wernerstraße in Ludwigsburg ereignet hat. Ein 71-jähriger Senior war auf dem Gehweg der Wernerstraße auf Höhe der Einmündung zur Tischendorfstraße unterwegs, als ein noch unbekanntes Paar mit einem dunklen Fahrzeug angefahren kam. Nachdem das Fahrzeug auf seiner Höhe anhielt, wurde der Senior von einer Frau von der Beifahrerseite des Fahrzeugs aus angesprochen und nach dem Weg zur Stuttgarter Straße gefragt. Zur besseren Verständigung beugte sich der Senior in Richtung des geöffneten Beifahrerfensters. Unvermittelt entriss die Beifahrerin dem Opfer dessen Halskette. Anschließend flüchtete das Fahrzeug direkt in Richtung Schwieberdinger Straße. Alarmierte Streifenwagenbesatzungen fahndeten nach den Tätern, jedoch ohne Erfolg. Die Höhe des Diebesgutes wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunkelfarbigen Caravan mit Essener Kennzeichen (E-) gehandelt haben. Die Beifahrerin soll ihre längeren Haare nach hinten gekämmt, der Fahrer soll eine kurze Hose und eine Sonnenbrille getragen haben. Zudem trug er einen Schnauzbart. Beide Personen wurden als klein und mollig beschrieben Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

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