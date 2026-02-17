Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellereinbruch

Hildburghausen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag- bis Montagnachmittag über ein kleines Fenster in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Friedensstraße in Hildburghausen ein. Neben Wurstwaren, waren auch alkoholische und nicht alkoholische Getränke Ziel der Einbrecher. Ein Schaden von über 500 Euro entstand. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0040679/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

