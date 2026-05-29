Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B464/Sindelfingen: Motorradfahrer von Lkw abgedrängt

Ludwigsburg (ots)

Ein 16 Jahre alter Motorradlenker fuhr am Donnerstag (28.05.2026), gegen 07.50 Uhr auf dem Einfädelungsstreifen der Bundesstraße 464 (B464) von Maichingen kommend in Richtung Renningen. Auf dem rechten Fahrstreifen näherte sich ein Lkw, der zunächst die Geschwindigkeit gedrosselt und anschließend, für den 16-Jährigen unerwartet, wieder beschleunigt haben soll. Dadurch war es dem Motorradlenker nicht möglich, auf die B464 aufzufahren und er wurde über den Einfädelungsstreifen hinaus abgedrängt. Dort kollidierte der Jugendliche mit einer betonierten Fahrbahnbegrenzung, während der Lkw-Lenker seine Fahrt unerkannt fortsetzte.

Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. An seinem Kraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem noch unbekannten Lkw-Lenker geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 967-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Sindelfingen zu melden.

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