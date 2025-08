Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Lkw beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Sonntag zwischen 18 und 19:15 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die Scheibenwischer einer Sattelzugmaschine an der Westfalenstraße in Nordhorn. Zudem wurden Schnallen der Plane des verbundenen Sattelaufliegers gelöst. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

