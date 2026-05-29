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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 34-jähriger Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (28.08.2026) ereignete sich kurz vor 07.00 Uhr ein Unfall in der Stuttgarter Straße auf Höhe des Freibades in Böblingen, bei dem ein 34 Jahre alter S-Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen erlitt. Der Radfahrer soll zunächst den Radweg entlang der Stuttgarter Straße von der Panzerstraße kommend befahren haben, um auf Höhe des Freibads den dortigen Fußgängerüberweg zu nutzen und unvermittelt die Stuttgarter Straße zu überqueren. Ein 48 Jahre alter VW-Lenker war nahezu zeitgleich in der Stuttgarter Straße in Richtung Panzerstraße unterwegs und konnte nach derzeitigen Ermittlungen einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht mehr verhindern. Der 34-Jährige wurde vom VW erfasst und stürzte anschließend auf den Asphalt. Der Mann musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 3.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Stuttgarter Straße kurzfristig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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