Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Heppenheim (ots)

Zwischen Dienstag (26.05) 20:00 Uhr und Mittwoch (27.05.) 16:00 Uhr wurde ein in der Werrastraße in Heppenheim geparkter grauer Mazda CX-30 am linken vorderen Kotflügel beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt gewesen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 300,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

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