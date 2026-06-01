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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Diebe auf Baustelle - Bagger gestohlen
Polizei sucht Zeugen

Babenhausen (ots)

In das Visier von Dieben geriet am Donnerstagmorgen (28.5.), zwischen 2.45 und 4.30 Uhr, eine Baustelle im Bereich der Anschrift "Straße der Gemeinschaft". Zunächst verschafften sich die Unbekannten Zugang auf das Gelände der Baustelle und stahlen dort anschließend einen Bagger der Marke "Bobcat". Der Bagger wurde mit einem Fahrzeug von den Kriminellen abtransportiert. Der Schaden wird insgesamt auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Darmstädter Kriminalpolizei bittet etwaige Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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