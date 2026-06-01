Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Fahrraddieben keine Chance geben - Einladung zur Fahrradcodierung

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Lampertheim (ots)

Die Polizei lädt interessierte Fahrradbesitzer zur kostenlosen Fahrradcodierung am Samstag (27. Juni), von 12.00 bis 16.00 Uhr, auf dem Gelände der Polizeistation Lampertheim, in der Florianstraße 2 ein.

Für einen reibungslosen Ablauf ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Diese wird ab dem 10. Juni unter der Rufnummer 06206/ 9440-100 entgegengenommen.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Für die Codierung ist ein Identifikations-Dokument sowie ein Eigentumsnachweis für das Rad erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

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