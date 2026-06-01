PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Fahrraddieben keine Chance geben - Einladung zur Fahrradcodierung

POL-DA: Lampertheim: Fahrraddieben keine Chance geben - Einladung zur Fahrradcodierung
  • Bild-Infos
  • Download

Lampertheim (ots)

Die Polizei lädt interessierte Fahrradbesitzer zur kostenlosen Fahrradcodierung am Samstag (27. Juni), von 12.00 bis 16.00 Uhr, auf dem Gelände der Polizeistation Lampertheim, in der Florianstraße 2 ein.

Für einen reibungslosen Ablauf ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Diese wird ab dem 10. Juni unter der Rufnummer 06206/ 9440-100 entgegengenommen.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Für die Codierung ist ein Identifikations-Dokument sowie ein Eigentumsnachweis für das Rad erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 11:51

    POL-DA: Babenhausen: Diebe auf Baustelle - Bagger gestohlen / Polizei sucht Zeugen

    Babenhausen (ots) - In das Visier von Dieben geriet am Donnerstagmorgen (28.5.), zwischen 2.45 und 4.30 Uhr, eine Baustelle im Bereich der Anschrift "Straße der Gemeinschaft". Zunächst verschafften sich die Unbekannten Zugang auf das Gelände der Baustelle und stahlen dort anschließend einen Bagger der Marke "Bobcat". Der Bagger wurde mit einem Fahrzeug von den ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 11:47

    POL-HP: Heppenheim: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

    Heppenheim (ots) - Zwischen Dienstag (26.05) 20:00 Uhr und Mittwoch (27.05.) 16:00 Uhr wurde ein in der Werrastraße in Heppenheim geparkter grauer Mazda CX-30 am linken vorderen Kotflügel beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt gewesen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren