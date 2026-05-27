Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision in Kreisverkehr

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 84-jährige Fahrerin eines Skoda beabsichtigte gestern Nachmittag in einen Kreisverkehr in der Straße "In den Folgen" einzufahren. Dabei übersah die Frau offenbar einen bereits im Kreisverkehr befindlichen 56-jährigen Renault-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Renault war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst kam zum Einsatz. Es wurden keine Personen verletzt. (jd)

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