LPI-GTH: Diebstahl aus Keller
Ilmenau (ots)
Aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Eichicht" entwendeten ein oder mehrere Unbekannte zwei E-Scooter. Das Beutegut der Marken "Segway" sowie "Telefunken" hat einen Gesamtwert von ungefähr 1.200 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 24. Mai, 18.00 Uhr und gestern, 12.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0129163/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
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