LPI-GTH: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten im Tatzeitraum vom 25.05.2026, 18.00 Uhr bis 26.05.2026, 06.00 Uhr aus einem Transporter mehrere Trockenbau-Werkzeuge der Marke "Würth". Der Transporter befand sich in der Triniusstraße und wurde durch die Täter zuvor widerrechtlich geöffnet. Der entstandene Beuteschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer ...

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