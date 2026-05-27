LPI-GTH: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis
Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Alten Gehrener Straße stellten Beamte der Polizei Ilmenau am 26.05.2026 fest, dass ein 33-jähriger VW-Fahrer nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Kokain und Amphetamin/Methamphetamin. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Entsprechende Verfahren gegen den Fahrzeugführer wurden eingeleitet. (jh)
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