Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Morgen, zwischen 07.50 Uhr und 08.00 Uhr parkte eine 35-Jährige ihren grauen VW im Einmündungsbereich der Rathausstraße/Puschkinstraße. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass es einen frischen Unfallschaden aufwies. Offenbar touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den geparkten Pkw und setzte anschließend seine Fahrt pflichtwidrig fort. Der Unbekannte verursachte einen Schaden in geschätzter Höhe von 3.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0129555/2026 entgegen. (jh)

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