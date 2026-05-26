LPI-GTH: Diebstahl aus Bratwurststand

Ilm-Kreis (ots) - Ein Fall von Betrug über soziale Netzwerke wurde der Ilmenauer Polizei bekannt. Ein 53 Jahre alter Mann chattete online mit einer Frau. Im weiteren Verlauf geriet er darüber an eine vermeintliche Partnerbörse. Es wurde vorgetäuscht, dass Geldbeträge bezahlt werden müssten um reelle Treffen zu arrangieren. Der Mann tätigte daraufhin mehrere Überweisungen in einer Gesamthöhe von circa 10.000 Euro. Die Polizei rät: überweisen Sie niemals Geld an ...

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