LPI-GTH: Diebstahl aus Bratwurststand
Eisenach (ots)
Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich in der Zeit zwischen dem 23. Mai, 15.00 Uhr und heute, 09.30 Uhr widerrechtlich in einen Bratwurststand im Bereich eines Baumarktes in Stregda. Fortfolgend entwendeten der oder die Täter Lebensmittel im Wert von rund 500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0128931/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell