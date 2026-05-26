LPI-GTH: Elektrowerkzeuge entwendet
Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)
In eine Lagerhalle in der Hauptstraße drangen Unbekannte gewaltsam ein. In der Zeit zwischen dem 22. Mai, 15.00 Uhr und heute, 08.00 Uhr entwendeten der oder die Täter Elektrowerkzeuge in noch unbekanntem Wert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0128936/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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