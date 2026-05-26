LPI-GTH: Leicht verletzt
Gotha (ots)
Ein 43-jähriger Fahrer einer Harley-Davidson befuhr gestern Mittag die Uelleber Straße in Richtung Leinastraße, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mann kam von der Fahrbahn ab, kam zu Fall und kollidierte mit einem Baumschutzbügel. Infolgedessen war das Motorrad nicht mehr fahrbereit. Der 43 Jahre alte Mann wurde leicht verletzt. (jd)
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