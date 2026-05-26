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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Gotha (ots)

Ein 43-jähriger Fahrer einer Harley-Davidson befuhr gestern Mittag die Uelleber Straße in Richtung Leinastraße, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mann kam von der Fahrbahn ab, kam zu Fall und kollidierte mit einem Baumschutzbügel. Infolgedessen war das Motorrad nicht mehr fahrbereit. Der 43 Jahre alte Mann wurde leicht verletzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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