LPI-GTH: Leicht verletzt

Ilmenau (ots) - Offenbar nachdem er alkoholische Getränke konsumiert hatte, befuhr ein 37-jähriger Fahrradfahrer gestern Abend die Waldstraße. Auf der Straße vom Kickelhahn in Richtung Ilmenau verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad, kam zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,9 Promille. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

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