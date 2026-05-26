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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrug

Ilm-Kreis (ots)

Ein Fall von Betrug über soziale Netzwerke wurde der Ilmenauer Polizei bekannt. Ein 53 Jahre alter Mann chattete online mit einer Frau. Im weiteren Verlauf geriet er darüber an eine vermeintliche Partnerbörse. Es wurde vorgetäuscht, dass Geldbeträge bezahlt werden müssten um reelle Treffen zu arrangieren. Der Mann tätigte daraufhin mehrere Überweisungen in einer Gesamthöhe von circa 10.000 Euro. Die Polizei rät: überweisen Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen. Seien Sie, insbesondere in sozialen Netzwerken, misstrauisch. Sprechen Sie auch mit Bekannten über derartige Betrugsmaschen und informieren Sie sich zum Thema im Internet unter https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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