Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Gospiteroda (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Tage befuhr eine 49-jährige Renault-Fahrerin gegen 18.00 Uhr die K5 vom Boxberg kommend in Fahrtrichtung Gospiteroda. Ein 51-jähriger Fahrer eines VW befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung. Vermutlich fuhr die Renault-Fahrerin zu weit links, wodurch es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug kam. Bei der Verkehrsunfallaufnahme zeigte ein bei der 49-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von etwa 2,3 Promille. Eine Blutentnahme wurde zum Zweck der Beweisaufnahme angeordnet. Die Fahrerin des Renault sowie der 51-Jährige und seine 44-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. (jh)

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