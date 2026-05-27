LPI-GTH: Kabeldiebstahl
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 25.05.2026, 04.00 Uhr bis 04.30 Uhr, Zutritt zu einem Firmengelände in der August-Broemel-Straße. Vom Firmengelände wurde eine Holzspule mit Kupferkabel entwendet. Die Schadenshöhe ist im mittleren vierstelligen Bereich. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0129277/2026 entgegen. (jh)
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Landespolizeiinspektion Gotha
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