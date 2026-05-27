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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kabeldiebstahl

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 25.05.2026, 04.00 Uhr bis 04.30 Uhr, Zutritt zu einem Firmengelände in der August-Broemel-Straße. Vom Firmengelände wurde eine Holzspule mit Kupferkabel entwendet. Die Schadenshöhe ist im mittleren vierstelligen Bereich. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0129277/2026 entgegen. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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