Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Wandersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern befuhr ein 49-jähriger Fahrer eines Transporters, gegen 14.15 Uhr, die Mühlberger Straße in Fahrtrichtung Seebergen. Im Kreuzungsbereich zur Schulstraße beabsichtigte ein 72-jähriger Motorradfahrer die Straße zu queren. Offenbar übersah der Fahrer des Transporters den vorfahrtsberechtigten 72-Jährigen , wodurch es zur Kollision kam. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (jh)

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