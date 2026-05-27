LPI-GTH: Leicht verletzt
Wandersleben (Landkreis Gotha) (ots)
Gestern befuhr ein 49-jähriger Fahrer eines Transporters, gegen 14.15 Uhr, die Mühlberger Straße in Fahrtrichtung Seebergen. Im Kreuzungsbereich zur Schulstraße beabsichtigte ein 72-jähriger Motorradfahrer die Straße zu queren. Offenbar übersah der Fahrer des Transporters den vorfahrtsberechtigten 72-Jährigen , wodurch es zur Kollision kam. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (jh)
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