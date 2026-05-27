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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Fahrzeug

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten im Tatzeitraum vom 25.05.2026, 18.00 Uhr bis 26.05.2026, 06.00 Uhr aus einem Transporter mehrere Trockenbau-Werkzeuge der Marke "Würth". Der Transporter befand sich in der Triniusstraße und wurde durch die Täter zuvor widerrechtlich geöffnet. Der entstandene Beuteschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0129278/2026 entgegen. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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