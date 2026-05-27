Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Alfred-Ley-Straße. Ein 39-jähriger Fahrer eines MG befuhr die Straße aus Richtung Ichtershäuser Straße kommend. Gleichzeitig beabsichtigte eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 59-jährige Fahrerin eines Dacia auf die Straße aufzufahren. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Infolgedessen war der Dacia nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von schätzungsweise 18.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

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