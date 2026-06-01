Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Roller (666-JFZ) gestohlen

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Griesheim (ots)

Zwischen Samstagabend (30.5.), 21 Uhr, und Sonntagabend (31.5.), 20 Uhr, wurde ein Roller im Wert von mehreren Tausend Euro aus der Bessunger Straße, in der Nähe zur Heidelberger Straße, gestohlen. Das zuvor geparkte Zweirad trug das amtliche Kennzeichen 666-JFZ und wurde durch bislang unbekannte Täter unerkannt entwendet. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Wer Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem entwendeten Gefährt geben kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter 06151 / 969 - 0 in Verbindung zu setzen.

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