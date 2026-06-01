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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Mehrere Räder und Geld bei nächtlichem Einbruch in Fahrradgeschäft erbeutet/Hoher Schaden

Heppenheim (ots)

In der Nacht zum Montag (01.06.) verschafften sich Kriminelle gewaltsam Zutritt in ein Fahrradgeschäft in der Kalterer Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Unbekannten über ein Fenster in das Geschäft ein. Im Anschluss ließen die Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere hochwertige Räder und Geld mitgehen und flüchteten mit ihrer Beute vom Tatort. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen immens sein.

Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich des Tatorts bemerkt? Die zuständige Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim bittet Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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