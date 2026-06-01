Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: +++NACHTRAGSMELDUNG+++ Mädchen im Bus das Kleid zerissen/38-Jähriger in psychiatrische Klinik eingewiesen

Rüsselsheim (ots)

Nachdem ein 38 Jahre alter Mann am Freitagmittag (29.05.) in einem Stadtbus einem 11-jährigen Mädchen das Kleid zerissen hatte (wir haben berichtet), ist der Mann nicht wie ursprünglich gemeldet wieder auf freien Fuß gesetzt worden, sondern aufgrund seines Gesundheitszustands von der Polizei in eine psychiatrische Klink eingewiesen worden.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6285757

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