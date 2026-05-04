Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
BPOLI-WEIL: Teleskopschlagstock sichergestellt
Neuenburg am Rhein (ots)
Bei einer Kontrolle am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein, stellte die Bundespolizei einen zugriffsbereiten Teleskopschlagstock fest. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld rechnen.
Am Freitagmittag (01.05.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den 20-Jährigen Mann bei der Einreise aus Frankreich. In der Bauchtasche des französischen Staatsangehörigen fanden die Einsatzkräfte einen zugriffsbereiten Teleskopschlagstock. Da der Mann kein berechtigtes Interesse zum Führen vorweisen konnte, erfolgte die Sicherstellung und Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.
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