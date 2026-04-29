PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei deckt Urkundenfälschung auf der Dreiländerbrücke auf

Weil am Rhein (ots)

Ein tunesischer Staatsangehöriger ist beim Versuch mit einem gefälschten Ausweis nach Deutschland einzureisen gescheitert. Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, hat die Bundespolizei Ermittlungen aufgenommen.

Am Dienstagmittag (28.04.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den zu Fuß von Frankreich kommenden 26-Jährigen auf der Dreiländerbrücke in Weil am Rhein - Friedlingen. Zur Kontrolle zeigte der Mann auf seinem Smartphone ein Foto einer italienischen Identitätskarte vor. Da die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale feststellten und den Mann damit konfrontierten, gab dieser an, aus Tunesien zu stammen. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein. Im Anschluss erfolgte die Zurückweisung nach Frankreich.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 11:02

    BPOLI-WEIL: Grenzkontrolle - Einhandmesser in der Hosentasche

    Weil am Rhein (ots) - An der Schweizer Grenze stellte die Bundespolizei im Fernreisebus ein Messer bei einem Reisenden sicher. Zudem lagen zwei Fahndungsersuchen gegen den Mann vor. Am späten Dienstagabend (28.04.2026) ist ein 23-Jähriger in einem Fernreisebus aus Italien kommend, am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein, einer Kontrolle der Bundespolizei unterzogen worden. Bei der Überprüfung des mitgeführten ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 14:09

    BPOLI-WEIL: Europaweit Gesuchte an Bundespolizei überstellt

    Weil am Rhein (ots) - Zwei europäische Haftbefehle sowie ein nationaler Haftbefehl bestanden gegen eine 42-Jährige. Nach ihrer Festnahme in der Schweiz erfolgte die Überstellung nach Deutschland. Sie sitzt nun in Untersuchungshaft. Am Freitagmorgen (24.04.2026) überstellten die Schweizer Behörden die kroatische Staatsangehörige am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Zwei Tage zuvor war die Frau in der Schweiz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren