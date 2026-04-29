Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei deckt Urkundenfälschung auf der Dreiländerbrücke auf

Weil am Rhein (ots)

Ein tunesischer Staatsangehöriger ist beim Versuch mit einem gefälschten Ausweis nach Deutschland einzureisen gescheitert. Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, hat die Bundespolizei Ermittlungen aufgenommen.

Am Dienstagmittag (28.04.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den zu Fuß von Frankreich kommenden 26-Jährigen auf der Dreiländerbrücke in Weil am Rhein - Friedlingen. Zur Kontrolle zeigte der Mann auf seinem Smartphone ein Foto einer italienischen Identitätskarte vor. Da die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale feststellten und den Mann damit konfrontierten, gab dieser an, aus Tunesien zu stammen. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein. Im Anschluss erfolgte die Zurückweisung nach Frankreich.

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