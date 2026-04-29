Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Grenzkontrolle - Einhandmesser in der Hosentasche

Weil am Rhein (ots)

An der Schweizer Grenze stellte die Bundespolizei im Fernreisebus ein Messer bei einem Reisenden sicher. Zudem lagen zwei Fahndungsersuchen gegen den Mann vor.

Am späten Dienstagabend (28.04.2026) ist ein 23-Jähriger in einem Fernreisebus aus Italien kommend, am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein, einer Kontrolle der Bundespolizei unterzogen worden. Bei der Überprüfung des mitgeführten Gepäcks gab der Mann an, ein Einhandmesser in seiner Hosentasche mitzuführen. Da der deutsche Staatsangehörige kein berechtigtes Interesse für das Führen vorweisen konnte, erfolgte die Sicherstellung sowie die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Zudem lagen zwei Ersuchen von Staatsanwaltschaften vor den Aufenthaltsort des Mannes zu ermitteln, dem räuberische Erpressung sowie das Erschleichen von Leistungen vorgeworfen werden.

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