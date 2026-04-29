PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Grenzkontrolle - Einhandmesser in der Hosentasche

Weil am Rhein (ots)

An der Schweizer Grenze stellte die Bundespolizei im Fernreisebus ein Messer bei einem Reisenden sicher. Zudem lagen zwei Fahndungsersuchen gegen den Mann vor.

Am späten Dienstagabend (28.04.2026) ist ein 23-Jähriger in einem Fernreisebus aus Italien kommend, am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein, einer Kontrolle der Bundespolizei unterzogen worden. Bei der Überprüfung des mitgeführten Gepäcks gab der Mann an, ein Einhandmesser in seiner Hosentasche mitzuführen. Da der deutsche Staatsangehörige kein berechtigtes Interesse für das Führen vorweisen konnte, erfolgte die Sicherstellung sowie die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Zudem lagen zwei Ersuchen von Staatsanwaltschaften vor den Aufenthaltsort des Mannes zu ermitteln, dem räuberische Erpressung sowie das Erschleichen von Leistungen vorgeworfen werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 14:09

    BPOLI-WEIL: Europaweit Gesuchte an Bundespolizei überstellt

    Weil am Rhein (ots) - Zwei europäische Haftbefehle sowie ein nationaler Haftbefehl bestanden gegen eine 42-Jährige. Nach ihrer Festnahme in der Schweiz erfolgte die Überstellung nach Deutschland. Sie sitzt nun in Untersuchungshaft. Am Freitagmorgen (24.04.2026) überstellten die Schweizer Behörden die kroatische Staatsangehörige am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Zwei Tage zuvor war die Frau in der Schweiz ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 11:57

    BPOLI-WEIL: Mann soll Frau am Bahnhof Kirchzarten körperlich bedrängt haben

    Kirchzarten (ots) - Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für einen Vorfall der sich am Samstagabend im Bahnhof Kirchzarten ereignet haben soll. Ein Mann soll eine Reisende körperlich bedrängt haben. Am Samstagabend (25.04.2026), gegen 21:53 Uhr soll ein Mann am Bahnhof Kirchzarten eine 27-jährige deutsche Staatsangehörige, beim Einstieg in die S10 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren