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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Alkoholisierter Mann schläft im Gleisbett ein

Freiburg im Breisgau (ots)

Im Hauptbahnhof Freiburg im Breisgau ist am Mittwochabend ein Mann im Gleisbett eingeschlafen. Die Gleise mussten kurzzeitig gesperrt werden.

Am Mittwoch (29.04.2026), gegen 20:00 Uhr informierten Bahnmitarbeitende die Bundespolizei über eine Person die sich im Gleisbereich befinden würde. Einsatzkräfte trafen vor Ort einen 19-Jährigen an, der zwischen den Gleisen 5 und 6 eingeschlafen war. Nach einer sofort eingeleiteten Gleissperrung, holten die Einsatzkräfte den Mann aus dem Gleisbereich und verbrachten ihn zum Bundespolizeirevier. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1, 7 Promille. Der Mann verblieb bis zum frühen Donnerstagmorgen in den Gewahrsamsräumen. Die Bundespolizei hat ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund des unerlaubten Aufenthaltes im Gleis gegen den Schweizer Staatsangehörigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 1727476830
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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