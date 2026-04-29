PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zweifach Gesuchter muss 110 Tage in Haft

Weil am Rhein (ots)

Ein seit über zwei Jahren mit Haftbefehlen gesuchter Mann ist von der Bundespolizei in Weil am Rhein festgenommen worden. Der Gesuchte versuchte nach Deutschland einzureisen.

Am frühen Mittwochmorgen (29.04.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein, einen polnischen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass zwei Haftbefehle gegen ihn zu vollstrecken waren. Wegen Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilten deutsche Gerichte den Mann zu Geldstrafen. Da der Mann die Justizschulden nie bezahlte und auch die Ersatzfreiheitsstrafen nicht antrat, erließen die Staatsanwaltschaften Haftbefehle. Der 55-Jährige konnte auch vor Ort die Geldstrafen nicht aufbringen. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt zur Verbüßung der insgesamt 110-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 11:15

    BPOLI-WEIL: Bundespolizei deckt Urkundenfälschung auf der Dreiländerbrücke auf

    Weil am Rhein (ots) - Ein tunesischer Staatsangehöriger ist beim Versuch mit einem gefälschten Ausweis nach Deutschland einzureisen gescheitert. Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, hat die Bundespolizei Ermittlungen aufgenommen. Am Dienstagmittag (28.04.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den zu Fuß von Frankreich kommenden 26-Jährigen auf ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 11:02

    BPOLI-WEIL: Grenzkontrolle - Einhandmesser in der Hosentasche

    Weil am Rhein (ots) - An der Schweizer Grenze stellte die Bundespolizei im Fernreisebus ein Messer bei einem Reisenden sicher. Zudem lagen zwei Fahndungsersuchen gegen den Mann vor. Am späten Dienstagabend (28.04.2026) ist ein 23-Jähriger in einem Fernreisebus aus Italien kommend, am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein, einer Kontrolle der Bundespolizei unterzogen worden. Bei der Überprüfung des mitgeführten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren