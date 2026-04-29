Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zweifach Gesuchter muss 110 Tage in Haft

Weil am Rhein (ots)

Ein seit über zwei Jahren mit Haftbefehlen gesuchter Mann ist von der Bundespolizei in Weil am Rhein festgenommen worden. Der Gesuchte versuchte nach Deutschland einzureisen.

Am frühen Mittwochmorgen (29.04.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein, einen polnischen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass zwei Haftbefehle gegen ihn zu vollstrecken waren. Wegen Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilten deutsche Gerichte den Mann zu Geldstrafen. Da der Mann die Justizschulden nie bezahlte und auch die Ersatzfreiheitsstrafen nicht antrat, erließen die Staatsanwaltschaften Haftbefehle. Der 55-Jährige konnte auch vor Ort die Geldstrafen nicht aufbringen. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt zur Verbüßung der insgesamt 110-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.

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