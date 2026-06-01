Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Geschlagen und bestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Ober-Ramstadt (ots)

Zwei bislang noch unbekannte Täter hatten es am Samstagabend (30.5.) auf einen 28-Jährigen abgesehen. Nach aktuellen Erkenntnissen sollen gegen 23.30 Uhr die Kriminelle unvermittelt auf den 28-Jährigen zugegangen sein, ihn mehrfach geschlagen, sein Smartphone gestohlen und ihn bedroht haben. Mit ihrer Beute suchten die Täter daraufhin unerkannt das Weite.

Einer der Täter soll zwischen 20 und 30 Jahren alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlanker Statur sein. Er soll einen kurzen Vollbart getragen haben und zum Tatzeitpunkt mit einem kurzen schwarzen T-Shirt und einer langen schwarzen Hose bekleidet gewesen zu sein.

Sein Komplize soll zwischen 30 und 40 Jahren alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und athletischer Statur sein. Er soll ebenfalls einen kurzen Vollbart getragen haben und mit einem kurzen hellen Hemd und einer kurzen weißen Hose bekleidet gewesen sein.

Zeugen, denen die Beschriebenen vor der Tat oder bei ihrer Flucht aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 bei der Kriminalpolizei in Darmstadt zu melden.

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