Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Nachmittags mit weit über 2 Promille unterwegs - Zeugin reagiert richtig

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Feiertag (14.05.), gegen 16:40 Uhr, hat sich eine aufmerksame Zeugin über den Notruf an die Polizei gewandt. Sie hatte eine Frau beobachtet, die offenbar stark alkoholisiert in einen Pkw gestiegen und trotz Ansprache durch die Zeugin los gefahren ist.

Die Zeugin hatte die Frau bereits im Vorraum einer Bank in der Bertram-Blank-Straße in Refrath gesehen, als diese Geld abgehoben hat. Nach Angaben der Melderin musste sich die Frau aufgrund von Gleichgewichtsproblemen am Geldautomaten festhalten und schwankte so stark, dass sie anschließend sogar zu Boden stürzte.

Die Zeugin sprach die Frau an und bat sie, sich und andere nicht mit ihrem Vorhaben in Gefahr zu bringen. Dennoch setzte sich die Frau dann hinter das Steuer ihres Pkw und fuhr davon.

Der beschriebene Pkw wurde durch die alarmierte Polizei im Bereich Saaler Mühle angetroffen und die Fahrerin einer Kontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest bei der 60-Jährigen aus dem Rhein-Erft-Kreis ergab einen Wert von rund 2,7 Promille.

Es wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme angeordnet und ihr Führerschein beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde ihr vorerst untersagt. Gegen sie wird nun wegen des Straftatbestands Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (ct)

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