Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Angriff auf Sicherheitsmitarbeiter am Rostocker Hbf. - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Rostock (ots)

Am Nachmittag des 25. Mai 2026 kam es auf dem Bahnhofsvorplatz des Rostocker Hauptbahnhofs zu einem aggressiven Zwischenfall. Um 16:35 Uhr informierte die Deutsche Bahn Sicherheit die Bundespolizei über eine männliche Person, die sich zunehmend gewalttätig verhielt.

Zuvor sprachen die Mitarbeiter der DB Sicherheit den 54-jährigen deutschen Staatsangehörigen an und forderten ihn auf, sein Gepäck nicht unbeaufsichtigt zurückzulassen. Darauf reagierte der Mann unvermittelt aggressiv und schleuderte ein Fahrradschloss in Richtung der Sicherheitskräfte. Der Wurf verfehlte sein Ziel glücklicherweise. Anschließend nahm er einen Stuhl und ging in bedrohlicher Weise auf einen Mitarbeiter zu. Der Tatverdächtige entfernte sich vom Ereignisort in Richtung Freiligrathstraße. Die alarmierten Bundespolizisten nahmen die Verfolgung auf und stellten ihn kurze Zeit später. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,15 Promille.

Die Beamten leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.

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