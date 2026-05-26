Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl - 40-Jähriger zahlt hohe Geldstrafe

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock vollstreckten am gestrigen Abend einen Haftbefehl am Überseehafen gegen einen 40-jährigen Deutschen. Die Person reiste zuvor als Insasse eines PKW aus Dänemark ein.

Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin vorlag. Grundlage bildete eine Verurteilung des Amtsgerichts Tiergarten wegen Computerbetrugs. Das Gericht setzte eine Geldstrafe in Höhe von 6.600 Euro fest.

Der 40-Jährige zahlte den offenen Betrag sowie die Verfahrenskosten und entging so einer Ersatzfreiheitsstrafe.

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