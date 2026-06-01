Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Fahrradfahrer tödlich verletzt/Kollision mit Postfahrzeug

Bensheim (ots)

Am Montag (01.06.), kurz nach 12.00 Uhr, kam es im Einmündungssbereich Hagenstraße/Kriemhildenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Postfahrzeug. Dabei befuhr ein 77-jähriger Fahrradfahrer die Kriemhildenstraße in Richtung Hagenstraße und kollidierte anschließend mit dem von rechts kommenden Postauto, welches von einer 41 Jahre alten Frau gesteuert wurde. Der Radfahrer wurde durch die Kollision so schwer verletzt, dass er wenig später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlag.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Etwaige Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06251/8468-0 bei der Polizeistation Bensheim zu melden.

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