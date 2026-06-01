Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallmeldung und Zeugenaufruf

Bad König (ots)

Am frühen Montagmorgen (01.06.) kam es gegen 1 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der K 92 zwischen Weiten-Gesäß und Zell. Ein 25-jähriger Mann aus Bad König musste mit seinem Jeep einem schwarzen PKW ausweichen, der ihm mit überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Beim Ausweichen prallte der Jeep gegen die dortige Schutzplanke und verursachte Sachschaden.

Der Fahrzeugführer des entgegenkommenden PKW entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 8.000,- EUR.

Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und des/der flüchtigen Fahrzeugführer(s)/in unter 06062 / 953-0.

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