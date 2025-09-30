Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Ladendieb fest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (29.09.2025) stoppten Polizeibeamte einen 42-Jährigen Ladendieb in der Innenstadt.

In der Zeit von 12.30 Uhr bis 15.00 Uhr beschädigte der 42-Jährige zunächst ein Chiplesegerät einer Eingangstüre. Anschließend entwendete der 42-Jähriger in zwei Supermärkten in der Halderstraße und der Bahnhofstraße Waren.

Bei der Aufnahme durch die Polizei beleidigte der Mann die Einsatzkräfte. Die weiteren Stunden verbrachte er dann im Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Ladendiebstahls und Beleidigung gegen den 42-Jährigen.

